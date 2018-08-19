В Испании мужчина открыл стрельбу в баре

По данным издания, в результате инцидента от полученных огнестрельных ранений погиб 45-летний мужчина, еще трое посетителей бара были доставлены в больницы. Их состояние не опасно для жизни.
32-летний мужчина, знакомый местным жителям, вошел в бар и открыл стрельбу по посетителям, после чего сел в машину и скрылся с места преступления. Спустя несколько часов испанским полицейским удалось его задержать.
Причиной происшествия очевидцы называют предшествовавшие стрельбе ”дискуссии” между убийцей и пострадавшими.
Ранее сообщалось, что в Германии в результате стрельбы в баре погибли два человека.
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