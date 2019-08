На церемонию прощания прибыли премьер-министр и министр окружающей среды Исландии. После вступительной речи главы правительства Катрин Якобсдоуттир, собравшиеся поднялись по склону вулкана, расположенного к северо-востоку от Рейкьявика, чтобы установить мемориальную доску с записанным на ней письмом для будущих поколений.

"Mourners have gathered in #Iceland to commemorate the loss of #Okjokull, which has died at the age of about 700": #GlobalWarming is melting the island's #glaciers; it's time for action to address the #ClimateCrisis before it's too late to #savetheplanet~!https://t.co/t4nB6rwar5 pic.twitter.com/40aCVRd2dJ