На церемонию прощания прибыли премьер-министр и министр окружающей среды Исландии. После вступительной речи главы правительства Катрин Якобсдоуттир, собравшиеся поднялись по склону вулкана, расположенного к северо-востоку от Рейкьявика, чтобы установить мемориальную доску с записанным на ней письмом для будущих поколений.



"В ближайшие 200 лет все наши ледники ожидает та же участь". Этот памятник здесь, чтобы показать, что мы знаем что происходит и что нужно сделать. Только вы знаете, удастся нам это сделать или нет".