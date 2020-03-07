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Введение режима чрезвычайной ситуации вызвано тем, что зарегистрированы два первых случая заражения SARS-CoV-2 в самой стране. До сих пор все инфицированные в Исландии заражались в Австрии или Италии.
Reikjavikas
Reikjavikas
© Shutterstock

В Исландии из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 введено чрезвычайное положение. Это вызвано тем, что случаи заражения коронавирусом впервые зарегистрированы внутри самой страны, сообщил вечером в пятницу, 6 марта, главный эпидемиолог Исландии Торолфур Гуднасон, уточнив, что SARS-CoV-2 выявлен у мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет.

До сих пор все инфицированные в Исландии заражались коронавирусом в Австрии или Италии. В целом число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в этой стране выросло до 43. Состояние всех инфицированных - не тяжелое.

Режим ЧС означает действие более строгих правил, направленных на предотвращение инфекции. Серьезных ограничений в общественной жизни пока не планируется. Но глава ведомства по чрезвычайным ситуациям Видир Рейниссон отметил, что приближается время, когда в Исландии могут быть запрещены общественные мероприятия. Рейниссон назвал эту меру одним из самых эффективных инструментов, имеющихся в распоряжении властей, для сдерживания распространения коронавируса.

Deutsche Welle
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