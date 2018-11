В 6:47 утра 9 ноября пилот рейса British Airways связалась с управлением воздушным движением аэропорта Шаннон, чтобы спросить, не проходят ли какие-либо военные учения в ближайшем к самолету воздушном пространстве, поскольку она увидела нечто "движущееся очень быстро".

Ответ был отрицательным.

Пилот рейса из Монреаля в Лондон, сообщила диспетчеру о том, что экипаж наблюдал очень яркий свет, а потом с левой стороны самолета неожиданно появился неизвестный объект, который затем резко ушел на север.

Они не могли понять, что это было, но, по словам пилота, объект, судя по всему, не шел на столкновение.

Very interesting report on Shannon high level Friday 9 November at 0630z with multiple aircraft with reported sightings of a UFO over County Kerry. Skip to 17 minutes to listen reports on @liveatc https://t.co/VP1p0hrScn #Aviation #UFO #Ireland— Trevor Buckley (@IrishAero) November 11, 2018