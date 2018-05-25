В Ирландии на референдуме решается вопрос о легализации абортов

В некоторых странах Евросоюза искусственное прерывание беременности до сих пор запрещено законом. Одно из самых жестких законодательств в этой области действует в Ирландии. В течение последних тридцати лет в стране прошло пять общенациональных референдумов об отношении к абортам.

25 мая в Ирландии состоится очередной плебисцит, участники которого выскажут свое мнение о необходимости изменения закона об абортах. О правовой ситуации с абортами и ее последствиях — в вопросах и ответах.

В минувшие годы в Ирландии неоднократно проходили акции протеста сторонников и противников действующего закона об абортах. Какова нынешняя правовая ситуация с абортами в стране?

Аборты в Ирландии всегда были запрещены законом. После референдума 1983 года "право на жизнь эмбриона" было закреплено в конституции страны.

Одновременно с этим в Основной закон была внесена восьмая поправка, в соответствии с которой нерожденный ребенок и мать имеют одинаковое право на жизнь. Женщине, сделавшей аборт, может грозить до 14 лет лишения свободы.

Что происходит в тех случаях, если женщина забеременела в результате изнасилования или у плода обнаружены тяжелые аномалии развития?

В обоих случаях аборт запрещен, как и в случае инцеста. Но женщинам разрешено сделать аборт за границей. По информации министерства здравоохранения Великобритании, ежегодно более 3000 ирландок выезжают за рубеж для прерывания беременности.

В период между 1980 и 2016 годами аборт за пределами Ирландии сделали 170 тысяч жительниц страны. Большинство абортов было совершено в Великобритании. Многие женщины заказывают противозачаточные таблетки в интернете, что в Ирландии также запрещено законом.

Есть ли исключения?

С 2014 года аборты разрешены в том случае, если беременность составляет угрозу для жизни матери. По данным министерства здравоохранения Ирландии, в 2016 году в клиниках страны по этой причине были сделаны 25 абортов.

Правовой основой для этого стал закон о защите жизни беременных, за который парламент Ирландии проголосовал в 2013 году. В соответствии с ним риск суицида матери также отнесен к угрозе ее жизни. В этом случае для принятия решения необходима комиссия, состоящая из одного гинеколога и двух психиатров.

Поводом для принятия законопроекта послужила смерть в одной из ирландских больниц 31-летней женщины, которой врачи в октябре 2012 года отказались делать аборт. Уроженка Индии Савита Халаппаванар находилась на 17-й неделе беременности, когда у нее было диагностирована плацентарная инфекция.

Тем не менее врачи три дня не вмешивались в ситуацию, мотивируя это законом о запрете абортов, и извлекли плод лишь после того, как сердце эмбриона перестало биться. В результате женщина умерла от сепсиса. Случай спровоцировал массовые протесты против запрета аборта в Ирландии не только в самой стране, но и за ее пределами. После этого правительство было вынуждено изменить закон.

Какой вопрос будет вынесен на референдум 25 мая?

Ирландцы будут голосовать за изъятие из конституции восьмой дополнительной поправки. Согласно предварительным опросам, большинство участников референдума проголосуют за ее исключение из Основного закона.

В этом случае депутаты парламента одобрят изменение закона и внесение в него новых поправок, разрешающих аборты в период до 12 недель беременности, а в исключительных случаях — таких, как угроза жизни матери или тяжелые пороки развития плода, — до 22 недель беременности.

Как аргументируют свою позицию сторонники легализации абортов?

Сторонники легализации абортов говорят, что женщины должны иметь право решать самим, что им делать со своим телом. По их мнению, поправка в законе о запрете абортов не предотвращает их, а лишь способствует "абортному туризму".

В докладе международной правозащитной организации Amnesty International говорилось о том, что женщин считают "машинами для деторождения".

Ранее Комитет ООН по правам человека назвал закон о запрете абортов в Ирландии "жестоким, бесчеловечным и уничтожающим достоинство" и призвал правительство страны пересмотреть его.

Что говорят противники абортов?

Противники абортов предупреждают о легкомысленном отношении к прерыванию беременности и подчеркивают важность защиты нерожденной жизни. Общество не может принять тот факт, что "один человек имеет право прекратить жизнь другого", заявил председатель Комиссии по биоэтике Ирландской епископальной конференции, епископ Доран фон Эльфин.

Как говорится в совместном заявлении конференции, "даже если беременность наступила в результате изнасилования или у эмбриона были обнаружены тяжелые пороки развития, нельзя забывать о том, что дети невиновны и имеют право на максимальную поддержку и заботу".