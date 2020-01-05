"За убийство принявшего мученическую смерть генерала Кассема Сулеймани последует стратегическая месть, которая определенно положит конец американскому присутствию в регионе", - пообещал он в интервью иранскому государственному телевидению.
Командующий КСИР заявил, что убийством Сулеймани американцы ускорили этот конец, а также поклялся, что Иран не остановится ни перед чем, чтобы материализовать эту цель.
"Это заявление должно быть представлено в письменном виде, чтобы все увидели, как оно будет реализовано", - добавил он.
Командующий ВМС КСИР адмирал Алиреза Тангсири также заявил о готовности находящимся под его командованием сил к нанесению ударов по американским целям.
"Военно-мирские силы КСИР готовы и с нетерпением ждут продолжения того дела, ради которого мученически погиб Касем, чтобы взять реванш у исполнителей, виновников и сторонников этого преступления, продемонстрировать революционный гнев исламского мира по отношению к сионистскому и американскому засилью", - говорится в распространенном заявлении военачальника, публикуемом агентством "Фарс".
По словам адмирала, "флот ждет приказа, чтобы начать исполнение указаний верховного лидера".
Как начало конца присутствия США в западноазиатском регионе охарактеризовал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф информацию представителей американской администрации по поводу последних событий вокруг Ирана.
"24 часа назад надменный клоун, рядящийся в личину дипломата, заявил, что народ в городах Ирана танцует. Сегодня тысячи наших гордых иранских братьев и сестер предоставили ему свой ответ на собственной земле", - написал министр в своем твиттере.
Так он прокомментировал сообщение госсекретаря США Майка Помпео, который в твиттере разместил видео демонстрации протеста против убийства американскими военными в Ираке командира спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани, снабдив видеоролик подписью: "Иранцы в городах танцуют".
"Конец зловещего присутствия США в Западной Азии начался", - сделал вывод Зариф.
Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при целевом ракетном обстреле американскими ВВС международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Операция по его ликвидации в Ираке была подготовлена и проведена по указанию президента Дональда Трампа.
После убийства Сулеймани в Иране прошли массовые антиамериканские акции. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.
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