Как заявил глава государственного комитета по высшему образованию Мехди Навид-Ахдам, преподавание английского языка как в государственных, так и в частных начальных школах "выступает против законов и норм".
Обычно преподавание английского в иранских школах начинается в средней школе для учеников в возрасте 12-14 лет. Однако некоторые начальные школы также вводят в свою программу изучение иностранных языков.
Аятолла Хаменеи выступил против "пропаганды западной культуры"
Али Хаменеи ранее уже говорил об опасности "культурного вторжения". Так, еще в 2016 году он выразил возмущение тем, что английский язык "распространился до детских садов". В своем обращении к учителям он заявил, что нынешняя инициатива противодействует не изучению иностранных языков, а "пропаганде западной культуры в стране среди детей и молодежи".
Официально запрет на изучение английского языка не связан с недавними массовыми протестами в Иране, однако ранее аятолла Хаменеи заявил, что действия протестующих управляются из-за границы. По его мнению, "враги Ирана" объединились и используют все средства, чтобы доставить проблемы руководству Исламской Республики.
Массовые протесты в ряде иранских городов начались 28 декабря 2017 года. Изначально они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, затем участники акций начали выражать общее недовольство правительством страны. Жертвами протестов стали не менее 20 человек, в том числе 16 демонстрантов. Более 1000 человек были задержаны.
Президент Франции преподнес лидеру КНР в подарок коня по кличке Везувий
Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 8...
Премьер Венгрии назвал беженцев "мусульманскими захватчиками" (3)
Мусульманские беженцы, стремящиеся на Запад, на самом...
Сирийская армия прорвала блокаду военной базы близ Дамаска (6)
Сирийская армия в воскресенье, 7 января, прорвала...
Умерла французская певица, победительница "Евровидения" Франс Галль
Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70...
В Иране запретили преподавать английский язык в начальных школах (1)
Иран запретил преподавание английского языка в рамках...
TOP новостей
"Крестьяне" выбрали новую мишень: не "соски", а детское шампанское (19)
Спустя полгода после того, как правящие "крестьяне"...
Конец U2tena: после проверки Боно отказался от связей с литовским торговым центром (2)
После утечки документов из Paradise Papers было проведено...
Погода: ожидается непродолжительное похолодание (1)
На смену серым облакам в Литву пришло долгожданное...
Другая сторона праздников в Литве: дети попадают в детские дома (9)
Несмотря на то, что в праздники людей призывают стать...