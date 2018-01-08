Как заявил глава государственного комитета по высшему образованию Мехди Навид-Ахдам, преподавание английского языка как в государственных, так и в частных начальных школах "выступает против законов и норм".

Обычно преподавание английского в иранских школах начинается в средней школе для учеников в возрасте 12-14 лет. Однако некоторые начальные школы также вводят в свою программу изучение иностранных языков.

Аятолла Хаменеи выступил против "пропаганды западной культуры"

Али Хаменеи ранее уже говорил об опасности "культурного вторжения". Так, еще в 2016 году он выразил возмущение тем, что английский язык "распространился до детских садов". В своем обращении к учителям он заявил, что нынешняя инициатива противодействует не изучению иностранных языков, а "пропаганде западной культуры в стране среди детей и молодежи".

Официально запрет на изучение английского языка не связан с недавними массовыми протестами в Иране, однако ранее аятолла Хаменеи заявил, что действия протестующих управляются из-за границы. По его мнению, "враги Ирана" объединились и используют все средства, чтобы доставить проблемы руководству Исламской Республики.

Массовые протесты в ряде иранских городов начались 28 декабря 2017 года. Изначально они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, затем участники акций начали выражать общее недовольство правительством страны. Жертвами протестов стали не менее 20 человек, в том числе 16 демонстрантов. Более 1000 человек были задержаны.