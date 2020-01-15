В сообщении указывается, что будет проведено расследование, результаты которого позже предоставят общественности. Информации о том, кем является задержанный и в чем конкретно его обвиняют, нет. О каком именно видео идет речь, не сообщается.

Агентство Khabaronline News, сообщая о задержании мужчины, приложило к своему твиту видео, опубликованное 9 января активистом Нариманом Гарибом. Он говорил, что получил запись от своего источника. Сам Гариб не подтвердил слухи о задержании этого источника.

Между тем The New York Times подтвердила подлинность видео с камеры наблюдения на крыше здания в районе деревни Бидкане неподалеку от иранского военного объекта, которое в ночь на 14 января загрузил пользователь из Ирана.

На записи видно, как по самолету выпустили сначала одну ракету, а затем через примерно 24 секунды - вторую. Ни одна из них не сбила самолет сразу же. Судя по видео, после попадания второй ракеты он продержался в воздухе еще около минуты, после чего загорелся и начал резко падать.

The New York Times отмечает, что благодаря новой видеозаписи стало понятно, почему электронные системы самолета перестали работать перед попаданием ракеты: потому что по нему уже был нанесен первый удар. В верхней части видео указана дата 2019-10-17, что не соответствует дате крушения самолета. Газета предполагает, что это связано с тем, что в Иране используется персидский календарь, а не григорианский. Самолет был сбит 8 января, что соответствует 18-му числу десятого месяца Дэй по персидскому календарю. Издание отмечает, что несоответствие одного дня может быть объяснено разницей между персидскими и григорианскими годами или месяцами.

Иранские власти, которые первоначально утверждали, что падение самолёта стало следствием отказа техники, 11 января признали, что лайнер был сбит. В ряде городов Ирана после этого вспыхнули уличные протесты, участники которых осуждают власти за катастрофу самолёта и за то, что они сразу не сказали о ней правду, а также требуют политических реформ.

Между тем, по словам официального представителя правительства Ирана Али Рабии, власти Ирана узнали о том, что украинский самолет был сбит иранскими ПВО, только 10 января, то есть за день до официального признания. Эксперты отмечают, что к катастрофе украинского самолета привело "несколько слоёв ошибок", связанных как с технологией, так и с методологией обращения с системами противовоздушной обороны. Зенитно-ракетные комплексы, подобные тому, из которого сбили самолет, снабжены механизмами, которые должны предотвращать подобные инциденты, однако в данном случае ни один из них не сработал.

Газета The New York Times воссоздала на видеозаписи полную хронологию катастрофы. За первые три минуты лайнер набрал высоту 2,4 километра и все это время отражался на радарах. Спустя еще несколько минут электронные системы перестали работать, а воздушное судно передало последний сигнал. Уже через несколько секунд в самолет попала ракета ПВО Ирана, он загорелся, а затем лайнер поразила еще одна ракета, которая, как утверждает The New York Times, была выпущена с секретных военных баз страны.

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что для расследования причин крушения украинского самолета будет сформирован специальный суд с участием верховных судей и экспертов, по этому делу уже арестованы несколько человек, имена которых не называются.