В сообщении указывается, что будет проведено расследование, результаты которого позже предоставят общественности. Информации о том, кем является задержанный и в чем конкретно его обвиняют, нет. О каком именно видео идет речь, не сообщается.

Агентство Khabaronline News, сообщая о задержании мужчины, приложило к своему твиту видео, опубликованное 9 января активистом Нариманом Гарибом. Он говорил, что получил запись от своего источника. Сам Гариб не подтвердил слухи о задержании этого источника.

Rumours about the arrest of the source of this #PS752 footage by Iran IRGC are FALSE. https://t.co/n9M9qIbU6D