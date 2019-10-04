В Иране задержана журналистка из РФ Юлия Юзик

Суд назначен на 5 октября

По его данным, журналистка задержана накануне в Тегеране и помещена в камеру. 5 октября состоится суд, ей грозит 10 лет тюрьмы, написал Войцеховский. "Пару лет назад Юля работала в Тегеране корреспондентом. На днях по приглашению она снова поехала в Тегеран. Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции прямо из гостиницы", - отметил он далее, добавив, что ей разрешили сделать короткий звонок в Москву.

Ей удалось сообщить лишь о том, что она "сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд", а также что "ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами".

Между тем на аккаунте Юзик в Facebook опубликовано сообщение от ее дочери. В нем также сообщается о предстоящем 5 октября суде. "Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала", - указала она.

Российское посольство разбирается с вопросом задержания Юзик

"Интерфакс" сообщает, что российское посольство в Тегеране в курсе происходящего и занимается этим вопросом. От дальнейших комментариев пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко отказался.

Юлия Юзик работала в газетах "Московский комсомолец" и "Комсомольская правда", а также журнале "Русский Newsweek". Она является автором материалов о терроризме на Кавказе. В 2006 году Юзик баллотировалась в депутаты Государственной думы от партии "Парнас" в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.