«От имени народа провинции Керман мы заплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа», — сказал Хамзе.

Он не уточнил, принимали ли решение угрожать Трампу духовные власти Ирана, добавляет издание Haaretz.

Керман — город в одноименной провинции Ирана, откуда родом генерал Касем Сулеймани, которого убили 3 января по приказу Трампа. Американский президент назвал Сулеймани террористом, Иран пообещал отомстить за смерть генерала. Ночью 8 января Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке.