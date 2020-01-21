«От имени народа провинции Керман мы заплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа», — сказал Хамзе.
Он не уточнил, принимали ли решение угрожать Трампу духовные власти Ирана, добавляет издание Haaretz.
Керман — город в одноименной провинции Ирана, откуда родом генерал Касем Сулеймани, которого убили 3 января по приказу Трампа. Американский президент назвал Сулеймани террористом, Иран пообещал отомстить за смерть генерала. Ночью 8 января Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке.
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