В Иране в давке на похоронах Сулеймани погибли десятки людей

В Иране в результате давки, возникшей на похоронах генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, погибли не менее 30 человек, еще 48 получили травмы, сообщило иранское государственное телевидение. Трагедия произошла во вторник, 7 января, в Кермане - родном городе Сулеймани, который командовал бригадами "Аль-Кудс" - спецподразделением КСИР для проведения спецопераций за пределами Ирана.

Глава ведомства Ирана по чрезвычайным ситуациям Пир-Хосейн Коуливанд в телефонном интервью гостелевидению сообщил, что погибли более 30 человек. "К сожалению, в результате давки некоторые из наших соотечественников пострадали, а некоторые погибли во время траурной процессии", - сказал он, добавив, что число жертв может возрасти. По сообщениям в соцсетях, число погибших превышает 35 человек.

Командующий КСИР призывает к мести

Утром 7 января сотни тысяч иранцев собрались в Кермане для участия в похоронах генерала Сулеймани. На одной из центральных площадей установили два гроба с останками Сулеймани и другого генерала, убитого в результате американской ракетной атаки, - Хосейна Пурджафари. Тело Сулеймани похоронят на одном из кладбищ Кермана.

На траурной церемонии выступил с речью командующий КСИР Хосейн Салами. "Мы отомстим и будем мстить последовательно и жестко", - обещал он. В ответ собравшиеся скандировали "Месть!", "Аллах акбар!" и призывали уничтожить США и Израиль. 6 января на траурную церемонию в Тегеране собрались более одного миллиона человек. Гибель Сулеймани вызвала шквал возмущения по всему Ирану.