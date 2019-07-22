В Иране сообщили о поимке 17 шпионов ЦРУ

В Иране пойманы 17 предполагаемых агентов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Ряду из них вынесены смертные приговоры, сообщает иранское информагентство FARS в понедельник, 22 июля. Выявленные шпионы действовали в экономической, атомной, инфраструктурной и военной сферах, где занимались сбором засекреченных данных, говорится в заявлении министерства информации Ирана, обнародованном на государственном телевидении.

В конце июня бывший сотрудник центра авиации и космонавтики иранского министерства обороны Джалал Хаджи Завар был казнен в тюрьме города Кередж. По данным информагентства IRNA, военный суд признал его виновным в работе на ЦРУ. При обыске в доме Хаджи Завара были обнаружены материалы и оборудование для слежки, а позже он дал признательные показания. Его экс-супругу приговорили к 15 годам тюрьмы за соучастие в шпионаже.

США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

В конце июня угроза военного конфликта в регионе усилилась из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших кораблей обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

Позднее американские СМИ сообщили, что Иран сбил американский беспилотный летательный аппарат типа Navy MQ-4C Triton в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. В Вашингтоне говорят, что в этот день самолеты США не залетали в воздушное пространство Ирана. В свою очередь, Тегеран утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" нарушения беспилотником воздушной границы страны. США были готовы нанести военный удар по Ирану за сбитый дрон, однако в последние минуты президент Дональд Трамп его отменил.