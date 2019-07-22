В Иране сообщили о поимке 17 шпионов ЦРУ

В Иране пойманы 17 предполагаемых агентов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Ряду из них вынесены смертные приговоры, сообщает иранское информагентство FARS в понедельник, 22 июля. Выявленные шпионы действовали в экономической, атомной, инфраструктурной и военной сферах, где занимались сбором засекреченных данных, говорится в заявлении министерства информации Ирана, обнародованном на государственном телевидении.
В конце июня бывший сотрудник центра авиации и космонавтики иранского министерства обороны Джалал Хаджи Завар был казнен в тюрьме города Кередж. По данным информагентства IRNA, военный суд признал его виновным в работе на ЦРУ. При обыске в доме Хаджи Завара были обнаружены материалы и оборудование для слежки, а позже он дал признательные показания. Его экс-супругу приговорили к 15 годам тюрьмы за соучастие в шпионаже.
США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке
Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.
В конце июня угроза военного конфликта в регионе усилилась из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших кораблей обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.
Позднее американские СМИ сообщили, что Иран сбил американский беспилотный летательный аппарат типа Navy MQ-4C Triton в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. В Вашингтоне говорят, что в этот день самолеты США не залетали в воздушное пространство Ирана. В свою очередь, Тегеран утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" нарушения беспилотником воздушной границы страны. США были готовы нанести военный удар по Ирану за сбитый дрон, однако в последние минуты президент Дональд Трамп его отменил.
На зарубежных избирательных участках Украины победила партия Порошенко
Центральная избирательная комиссия Украины...
Протесты в Гонконге не утихают: слезоточивый газ, резиновые пули и стычки
В воскресенье группа вооруженных палками людей напала...
Лондон, Берлин и Париж призывают избегать эскалации в Ормузском проливе (1)
Главы МИД трех стран напомнили, что право на свободный...
TOP новостей
Специалисты опровергли информацию о снижении цен на новое жилье в Литве (2)
Цены на новое жилье в Вильнюсе падают – об этом на...
В Литве почти 7000 молодых мужчин получили штрафы за попытку избежать службы в армии
В 2019 году в Литве за попытку избежать службы в армии...
Всеволод Чернозуб. Девятая. Верховная. Зеленая.
Выборы в Верховную Раду девятого созыва продолжают...
Всю неделю в Литве будут проходить полицейские рейды
С 22 июля по всей Литве полиция больше внимания будет...