Пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), разбившийся в среду, 8 января, неподалеку от столицы Ирана Тегерана, потерпел крушение из-за возгорания двигателя. Об этом сообщило информационное агентство IRNA со ссылкой на официального представителя Тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни.
В свою очередь глава управления чрезвычайных ситуаций Ирана сообщил агентству РИА "Новости", что причина крушения самолета техническая, и "никакой другой причины нет". Он добавил, что большинство пассажиров потерпевшего крушение самолета были гражданами Ирана. Бортовой самописец разбившегося авиалайнера найден и отправлен на экспертизу.
В авиакатастрофе украинского авиалайнера в Иране 177 погибших
Украинский Boeing 737-800, направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из иранской столицы. По данным авиакомпании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. В данный момент выясняется, все ли пассажиры присутствовали на борту и число пассажиров-граждан Украины. Все девять членов экипажа, граждане Украины погибли. Лайнер перестал выходить на связь в 05.14 утра, через две минуты после взлета. В заявлении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины также сообщается о 168 погибших пассажирах.
We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp— Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о создании оперативной кризисной группы для выяснения причин авиакатастрофы. "Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа", - написал Гончарук в Telegram-канале утром в 8 января. Он сообщил, что число граждан Украины, находившихся на борту, уточняется.
По информации интернет-сервиса по трекингу авиарейсов Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета.
США запретили своим самолетам летать над Ираном и Ираком
За несколько часов до авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов. В FAA считают, что обострение обстановки на Ближнем Востоке представляет собой потенциальную угрозу для американской гражданской авиации. Это решение FAA было объявлено вскоре после ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке.
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