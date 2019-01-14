В Иране разбился Boeing 707 "Киргизских авиалиний"

По данным источников, воздушное судно выполняло рейс из бишкекского Манаса в международный аэропорт Payam близ иранского Кереджа.
Между тем крушение произошло близ расположенной неподалеку меньшей по размерам воздушной гавани - Fath.
По предварительным данным, Boeing 707 столкнулся со стеной по периметру аэропорта, разрушив несколько прилегающих к нему построек.
Как передает Tasnim News Agency, на борту судна находились минимум десять человек экипажа. По неофициальным данным, они погибли. Иранские СМИ сообщают от том, что уже найдено семь тел.
Причина крушения самолета устанавливается
По данным агентства ISNA, Boeing 707 "мог быть обстрелян" с земли. Другое агентство Fars News Agency передает, что экипаж судна, по-видимому перепутал один аэропорт с другим в "условиях плохой видимости".
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца направило на место происшествия восемь команд спасателей, а также вертолет для эвакуации возможных пострадавших.
В феврале 2018 года в Иране потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 66 человек, в том числе 6 членов экипажа и один ребенок, сообщили в иранской авиакомпании Aseman Airlines. Наиболее вероятной причиной крушения названы атмосферные условия.
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