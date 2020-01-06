В Иране прощаются с убитым США генералом Сулеймани

Сотни тысяч жителей Тегерана приняли участие в церемонии прощания с командующим Корпусом стражей иранской революции (КСИР) генералом Касемом Сулеймани, убитым в Ираке в результате американского ракетного удара. Рано утром в понедельник, 6 января, тысячи людей собрались на поминальную церемонию, проходившую на территорию Тегеранского университета. Церемония транслировалась в прямом телеэфире почти по всем каналам телевидения Ирана.

Затем тело Сулеймани перенесли на площадь Асади в западной части Тегерана. По маршруту следования траурной процессии выстроились сотни тысяч людей. Молитву над телом Сулеймани вознес и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По завершении молитвы собравшиеся стали выкрикивать: "Смерть Америке!"

Дочь Сулеймани, обращаясь к присутствующим, обещала, что гибель ее отца станет "черным днем для США и их союзника Израиля". "Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут проводить дни в ожидании смерти своих детей", - сказала она.

Общенародная скорбь в Иране

Правительство Исламской Республики Иран объявило понедельник выходным днем, чтобы позволить проститься с Касемом Сулеймани всем желающим. Многие улицы в центре Тегерана закрыты для движения автомобилей, не работают школы и вузы. Из Тегерана тело Сулеймани доставят в священный для шиитов город Кум, где возле одного из мавзолеев также пройдет траурная церемония. Похороны Сулеймани состоятся 7 января в его родном городе Керман на юго-востоке Ирана. В Кермане 7 января объявлено выходным днем.

Только 5 января сотни тысяч людей приняли участия в траурных процессиях в память о Солеймани в городе Ахваз на юго-западе Ирана и в священном городе Мешхед на северо-востоке страны. Фотоснимки, сделанные с воздуха, запечатлели гигантское скопление народа в обоих городах и многокилометровые очереди.

Особенно много людей собралось возле мавзолея восьмого имама Резы в Мешхеде. Скопление людей было столь огромным, что организаторам пришлось отменить дальнейшую транспортировку тела Сулеймани в Тегеран, где на вечер была запланирована траурная церемония с участием всего иранского руководства.