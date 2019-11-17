По его словам, "министерство отключило интернет по указу Высшего совета нацбезопасности Ирана". Представитель ведомства указал, что "для возвращения интернета к нормальной работе также нужна резолюция Высшего совета страны".
Высший совет национальной безопасности Ирана - специальный орган, в который входят главы исполнительной, судебной и законодательной ветвей власти, представитель от духовного лидера страны, а также ряд министров и военных. Основной задачей политического института является разработка и планирование политики страны в сферах обороны и безопасности.
По данным телеканала "Аль-Арабия", власти Ирана в субботу практически полностью отключили интернет в стране в связи с протестами, разразившимися в ряде городов из-за повышения цен на бензин.
По сообщениям, поступившим в воскресенье, интернет в Иране не работает и не будет восстановлен еще, как минимум, в течение ближайших суток. В пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов (0,09 доллара) до 30 тыс. риалов (около 0,2 доллара) за литр.
На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 литров бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 литров. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 литров. После этого решения в ряде городов Ирана прошли акции протеста.
Власти утверждают, что только так можно решить экономические проблемы, связанные, в том числе, с санкциями США. По данным иранских СМИ, протесты в субботу охватили как минимум 40 городов.
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