В Иране из-за слухов о больных коронавирусом подожгли больницу

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли больницу, куда из города Кум, считающегося эпицентром эпидемии COVID-19, могли привезти заразившихся коронавирусом. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщило агентство AFP. Пожар вскоре потушили, о жертвах и пострадавших не сообщается. Представители медицинского учреждения отрицают, что в нем есть больные с SARS-CoV-2. Сообщения об этом ранее распространились в иранских соцсетях.
Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38— Tore Rasmussen #boycottSAS (@ToreRasmussen) February 28, 2020
Замминистра здравоохранения отрицал эпидемию
Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек, по официальным данным погибли 43 человека. Среди заразившихся - замминистра здравоохранения и 5 депутатов парламента, один из них, по данным иранских СМИ, умер. Ряд СМИ также утверждают, что погибших от пневмонии COVID-19 может быть значительно больше.
Ранее представители властей Ирана отрицали начало эпидемии в стране, среди них публично об этом говорил и замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи, который сейчас заразился коронавирусом. Работа парламента приостановлена, всем депутатам предписано сдать анализы. По количеству смертей от SARS-CoV-2 Иран занимает второе место после Китая.
TOP новостей
Последняя информация о коронавирусе в Литве: новых случаев заболевания пока нет рекомендуют меньше пользоваться наличными (71)
В Литве пока не установлены новые случаи коронавируса...
Предложение в интернете: в Литве за небольшую плату берут на себя чужие штрафы за нарушение ПДД (14)
Штрафы за нарушение ПДД – неприятная тема для всех без...
В Вильнюсе прошел Марш Немцова: литовцы и россияне вспомнили политика вместе (431)
В Вильнюсе по проспекту Гедиминаса прошел марш...
Иностранец в Литве платит налоги, но не может получить некоторые услуги в сфере здравоохранения (21)
Гражданин Франции, который несколько лет живет и платит...
Литовские компании предпринимают действия для защиты работников от коронавируса (19)
Литовские компании предпринимают действия для защиты...