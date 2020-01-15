Военная база Эт-Таджи в Ираке в 30 километрах от Багдада, на которой размещены американские военнослужащие, во вторник, 14 января, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщили представители иракской армии, отметив, что удар обошелся без жертв. Согласно информации агентства AFP, до последнего времени именно на этой базе располагались немецкие солдаты, которых из-за обострения ирано-американских отношений через Иорданию перевели обратно в Германию.
В прошедшие недели базы, на которых размещены американские войска, неоднократно подвергались обстрелам, в совершении которых обвиняют связанные с Ираном шиитские группировки.
В частности, постоянным обстрелам подвергается авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада - с начала году тут получили ранения семь человек, главным образом, иракцев. На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), большинство американских военнослужащих покинуло базу.
В Иране задерживают за видео с попаданием ракеты в самолет. Новые кадры подтверждают: были две ракеты (3)
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР)...
В Ираке вновь обстреляли базу с американскими военными (2)
На подвергнувшейся обстрелу базе Эт-Таджи еще недавно...
Берлин, Париж и Лондон запустят механизм спасения ядерной сделки с Ираном
Страны ЕС решили обсудить нарушения ядерной сделки...
Дамаск сообщает об атаке Израилем сирийского аэродрома
Сирийская армия сообщила о ракетном ударе Израиля по...
Джонсон отклонил просьбу Шотландии провести референдум о независимости (1)
Новый референдум приведет к продолжению политического...
TOP новостей
Осужден эмигрант, который отказался служить в Литовской армии: все равно не пойду, у меня есть хорошая работа (119)
24-летний Марюс Х. из Кедайняй даже после того как его...
Новые радары в Каунасе за неделю зафиксировали почти 1000 нарушителей (3)
Представители Каунасской дорожной полиции надеются,...
Самый дорогой проект за всю историю Вильнюса: вестник перемен или прыщ на лице города
У южного входа в парк Вингис на участке площадью 14 га в...
Инспекторы пытались попасть на территорию Grigeo и столкнулись с неожиданным препятствием (1)
После информации о том, что компания Grigeo Klaipėda...
Весна в середине января: ожидается необычное тепло (1)
В среду в Литву придет теплая часть циклона....