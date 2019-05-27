Кевин Гоно, Леонард Лопез и Салим Машу были задержаны на территории Сирии курдскими ополченцами, действовавшими при поддержке США. Затем, вместе с тысячами других боевиков, их передали властям Ирака.
У осужденных есть 30 дней, чтобы подать апелляцию. Отметим, что все трое известны французским властям как вербовщики джихадистов. Гоно был заочно приговорен во Франции к девяти годам тюрьмы, а Лопез – к пяти годам тюрьмы.
Правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, последовательно критикуют судебную систему Ирака за то, что она выносит приговоры, основанные на косвенных доказательствах и на признаниях, полученных под пытками.
В штате Колорадо выпал град размером с теннисный мяч
Центральные районы США вновь пострадали от ненастной...
Глава Huawei выступил против санкций Китая в отношении Apple ранее США внесли его компанию в черный список
Гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй...
В одесской колонии произошел бунт и пожар. Есть пострадавшие
На Украине в Южной исправительной колонии общего...
В Ираке приговорены к смерти французские боевики ИГ
Суд Ирака приговорил к смертной казни трех граждан...
Президент Украины обратился с призывом к народным депутатам (1)
Президент Владимир Зеленский призвал народных...
TOP новостей
Грибаускайте пообещала будущему президенту Литвы поддержку и своей команды (5)
Даля Грибаускайте , завершающая работу на посту...
Эксклюзивное интервью: Науседа намерен влиять на работу партий и менять президентскую службу (7)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал,...
Шимоните после поражения на выборах: мне жаль Рамунаса Карбаускиса (12)
Кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните , которая...
Выяснилось, кто представит Литву в Европарламенте (3)
Сразу после полуночи Главзибирком Литвы представил...