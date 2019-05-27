В Ираке приговорены к смерти французские боевики ИГ

Суд Ирака приговорил к смертной казни трех граждан Франции, признанных виновными в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство". Они стали первыми французами, приговоренными к казни за членство в ИГ.
Protestas prieš karo veiksmus Irake, Bagdade
© Scanpix

Кевин Гоно, Леонард Лопез и Салим Машу были задержаны на территории Сирии курдскими ополченцами, действовавшими при поддержке США. Затем, вместе с тысячами других боевиков, их передали властям Ирака.

У осужденных есть 30 дней, чтобы подать апелляцию. Отметим, что все трое известны французским властям как вербовщики джихадистов. Гоно был заочно приговорен во Франции к девяти годам тюрьмы, а Лопез – к пяти годам тюрьмы.

Правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, последовательно критикуют судебную систему Ирака за то, что она выносит приговоры, основанные на косвенных доказательствах и на признаниях, полученных под пытками.

NEWSru.co.il
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