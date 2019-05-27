В Ираке приговорены к смерти французские боевики ИГ

Кевин Гоно, Леонард Лопез и Салим Машу были задержаны на территории Сирии курдскими ополченцами, действовавшими при поддержке США. Затем, вместе с тысячами других боевиков, их передали властям Ирака.
У осужденных есть 30 дней, чтобы подать апелляцию. Отметим, что все трое известны французским властям как вербовщики джихадистов. Гоно был заочно приговорен во Франции к девяти годам тюрьмы, а Лопез – к пяти годам тюрьмы.
Правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, последовательно критикуют судебную систему Ирака за то, что она выносит приговоры, основанные на косвенных доказательствах и на признаниях, полученных под пытками.
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