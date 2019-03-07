В Ираке по подозрению в связях с ИГ арестованы полторы тысячи детей

По данным правозащитников, детей и подростков задерживают по малейшему подозрению в поддержке террористов — вне зависимости от того, участвовали они в совершении преступлений или, к примеру, работали на подконтрольной ИГ территории водителями или поварами.

При этом международные нормы (в том числе Конвенция о правах ребенка) требуют от властей заниматься реабилитацией детей, которые были вовлечены в военные конфликты, и допускают заключение детей под стражу лишь в крайних случаях.

Основанием для задержания часто оказывается то, что дети попадают в списки пособников ИГ, составленные по показаниям других людей. Во многих случаях информаторы не предъявляют никаких доказательств, а иногда сами подвергаются пыткам. Детей задерживают также из-за того, что с ИГ были связаны их родственники.

Опрошенные правозащитниками дети рассказали, что давали признательные показания под пытками, не получали положенной им юридической помощи, а судебные заседания по их делам часто длились 5-10 минут. Human Rights Watch отмечает, что одно лишь задержание по подозрению в связях с ИГ стигматизирует человека и затрудняет его возвращение домой и воссоединение с родственниками — в том числе из-за угрозы мести.

По данным правозащитников, в конце 2018 года под стражей по обвинениям в причастности к терроризму находились около 1500 детей. 185 несовершеннолетних иностранцев уже осуждены.

В Ираке и Сирии под стражей остаются женщины из России с детьми — члены семей убитых или арестованных боевиков «Исламского государства». Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова рассказывала, что существуют данные о семи тысячах «российских вдов» в сирийском Идлибе, у каждой из которых есть четверо или пятеро детей. В Ираке весной 2018 года более 20 россиянок были приговорены к пожизненному заключению, как минимум две — к смертной казни.

Возвращение женщин и детей с Ближнего Востока в Россию курирует глава Чечни Рамзан Кадыров. Последний раз о возвращении группы из 27 детей он сообщал в феврале 2019 года. В декабре 2018-го аппарат уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой заявил, что властям известно о почти 700 российских детях, вывезенных родителями на Ближний Восток.