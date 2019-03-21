В Ираке на реке Тигр затонул паром, погибли около 40 человек

Среди погибших большинство — женщины и дети, сообщил глава гражданской обороны Мосула. По его словам, многие из них не умели плавать. Спасти удалось по меньшей мере 12 человек.
По данным "Аль-Джазиры", на борту парома находились около 200 человек; крушение произошло во время празднования Навруза. Причиной крушения, по предварительным данным, стал перегруз.
BREAKING: At least 40 people die, officials say, with most of the casualties being women and children who could not swim.
Al Jazeera has the latest: https://t.co/9mpBTzfqj7 https://t.co/xWzYhthqhF
— Al Jazeera News (@AJENews) March 21, 2019
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