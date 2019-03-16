В иракском Эль-Куте около 90 человек пострадали в результате утечки хлора. Об этом пишет Al Sumaria и Gulf 365 со ссылкой на представителя Минздрава Ирака Саифа аль-Бадра.
© Reuters/Scanpix

Отмечается, что утечка произошла на водоочистной станции Эль-Кут. По словам Аль-Бадра, люди пострадали от удушья легкой или средней степени тяжести.

В феврале в американском штата Алабама более 50 человек госпитализировали после утечки вредных веществ на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works. Причиной выброса хлора стало случайное смешение натрия гипохлорида и сульфата железа. Вредные вещества не проникли за пределы предприятия.

В мае 2018 года из-за утечки хлора на химзаводе на юго-востоке Южной Кореи пострадали три человека. Инцидент произошел на заводе «Нанва» в городе Ульсун, который принадлежит южнокорейской химической корпорации Hanwha Chemical.

РБК
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами (12)

Танцовщица, на показания которой против Берлускони...

ВИДЕО: На мероприятия памяти латышских легионеров в Риге собралось более 1000 человек (28)

16 марта в центре Риги пройдут мероприятия, связанные с...

В Ираке 90 человек пострадали в результате утечки хлора (1)

В иракском Эль-Куте около 90 человек пострадали в...

Трамп обвинил Обаму в слежке за собой

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере привел...

Франция призвала Британию объяснить перенос Brexit

Министр по европейским делам при МИД Франции Натали...

TOP новостей

Sergijus Dmitrijevas Sergijus Dmitrijevas Sergijus Dmitrijevas Sergijus Dmitrijevas

Украинский православный военный капеллан: "То, что Литва пережила в 1991 году, мы переживаем сейчас" "Верю, что религиозная свобода наступит и в России" (368)

Церковь, которая не со своим народом, обречена на...

Перевозчики: одни спешат уехать из Великобритании, другие - эмигрировать до "Брекзита" (12)

Предприниматели, предоставляющие услуги перевозок...

Пятилетие референдума в Крыму. Что потеряла Россия, захватив полуостров? (283)

Пять лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму состоялся...

Премьер Литвы: латыши нам не братья, а конкуренты (42)

Латыши и литовцы — не братья, а конкуренты, заявил на...

Ночной рейд в Вильнюсе: попались нетрезвые женщины (7)

В ходе полицейского рейда в Вильнюсе с пятницы на...