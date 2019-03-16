Отмечается, что утечка произошла на водоочистной станции Эль-Кут. По словам Аль-Бадра, люди пострадали от удушья легкой или средней степени тяжести.

В феврале в американском штата Алабама более 50 человек госпитализировали после утечки вредных веществ на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works. Причиной выброса хлора стало случайное смешение натрия гипохлорида и сульфата железа. Вредные вещества не проникли за пределы предприятия.

В мае 2018 года из-за утечки хлора на химзаводе на юго-востоке Южной Кореи пострадали три человека. Инцидент произошел на заводе «Нанва» в городе Ульсун, который принадлежит южнокорейской химической корпорации Hanwha Chemical.