В иракском Эль-Куте около 90 человек пострадали в результате утечки хлора. Об этом пишет Al Sumaria и Gulf 365 со ссылкой на представителя Минздрава Ирака Саифа аль-Бадра.
© Reuters/Scanpix

Отмечается, что утечка произошла на водоочистной станции Эль-Кут. По словам Аль-Бадра, люди пострадали от удушья легкой или средней степени тяжести.

В феврале в американском штата Алабама более 50 человек госпитализировали после утечки вредных веществ на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works. Причиной выброса хлора стало случайное смешение натрия гипохлорида и сульфата железа. Вредные вещества не проникли за пределы предприятия.

В мае 2018 года из-за утечки хлора на химзаводе на юго-востоке Южной Кореи пострадали три человека. Инцидент произошел на заводе «Нанва» в городе Ульсун, который принадлежит южнокорейской химической корпорации Hanwha Chemical.

РБК
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