Всего в автобусе, по предварительном данным, находились 37 школьников и семеро взрослых. Некоторые из выживших находятся в тяжелом состоянии. Они ехали на экскурсию в районе Мертвого моря.
Из-за происшествия король Абдалла отменил свою поездку в Бахрейн. К поисково-спасательной операции присоединились израильские военные.
Мертвое море — самое низкое место на Земле, популярное среди туристов. Но из-за засушливых условий и глубоких каньонов там случаются наводнения.
В апреле 2018 года во время наводнения у Мертвого мора погибли девять израильских подростков, участвовавших в программе предармейской подготовки.
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