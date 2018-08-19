В Индонезии вновь произошло сильное землетрясение

На индонезийском острове Ломбок в воскресенье, 19 августа, вновь произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков, по данным Геологической службы США (USGS), достигла 6,3. В свою очередь индонезийская служба BMKG оценила ее в 6,5. По данным UGSG, эпицентр подземных толчков находился к юго-западу от города Белантинг на востоке острова на глубине семи километров. Сообщения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Prelim M6.3 Earthquake Lombok region, Indonesia Aug-19 04:10 UTC, updates https://t.co/F8NI3YlUaR— USGSted (@USGSted) August 19, 2018
Представитель индонезийской службы по чрезвычайным ситуациям сообщил в эфире телеканала Metro TV, что землетрясение ощущалось отчетливо, многие люди в испуге выбежали из своих домов, передает агентство AFP. Подземные толчки ощущались также в крупнейшем городе Ломбока Матарам и на соседнем острове Бали.
Еще более сильное землетрясение - магнитудой 8,2 - в тот же день было зафиксировано в районе островов республики Фиджи в Южной части Тихого океана. Однако из-за большой глубины подземных толчков - более 560 км - серьезные последствия не ожидаются.
5 августа Ломбок испытал землетрясение магнитудой 7, в результате которого погибли более 460 человек.
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