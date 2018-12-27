Власти Индонезии в четверг, 27 декабря, увеличили степень опасности вулкана Кракатау, который находится в Зондском проливе. Одновременно с этим до пяти километров расширена зона отчуждения вокруг кратера вулкана, сообщило индонезийское Национальное управление по стихийным бедствиям.
По его данным, накануне сгустились облака дыма и участились выбросы горячего пепла. Сам пепел не представляет угрозы, но жителям затронутых районов рекомендовали носить защитные маски и очки. Извержение вулкана и последовавший за ним оползень вызвали 22 декабря крупное цунами, в результате которого на островах Суматра и Ява погибли более 430 человек. В результате разрушительных волн остались без жилья почти 12 тысяч человек.
В Евросоюзе заявили, что Брюссель готов предоставить Индонезии всю необходимую помощь. Соболезнования Индонезии высказал и президент США Дональд Трамп. Помощь в спасательных и восстановительных работах индонезийскому правительству предложил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
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