В Индонезии ожидают новое цунами

Жертвами стихии, разбушевавшейся на островах Суматра и Ява, за последние несколько суток уже стали сотни людей.

Вероятнее всего, огромные волны были вызваны подводными оползнями. Из-за извержения вулкана его часть просела в океан, толкнув собой массу воды и создав разрушительную силу.