В Индонезии ожидают новое цунами

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии продолжает извержение, а страна готовится к новой волне цунами.
Cunamis Indonezijoje
© AP / Scanpix

Жертвами стихии, разбушевавшейся на островах Суматра и Ява, за последние несколько суток уже стали сотни людей.

Вероятнее всего, огромные волны были вызваны подводными оползнями. Из-за извержения вулкана его часть просела в океан, толкнув собой массу воды и создав разрушительную силу.

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