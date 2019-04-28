Минимум 272 сотрудников, задействованных в организации и проведении выборов в Индонезии, погибли, еще 1,878 заболели от переутомления, связанного с ненормированной работой. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщил пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Индонезии Ариф Прийо Сусанто.

По его словам, министерство финансов работает над выплатой компенсаций семьям погибших.

В Индонезии 17 апреля одновременно избирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов. Всего в выборах принимали участие более 245 тыс. кандидатов, которые боролись за 20 тысяч депутатских мест. Как отмечают СМИ, в рамках беспрецедентных по своему размаху выборов вручную требовалось пересчитать миллионы бюллетеней.

"Самые сложные выборы в мире"

Для обеспечения нормального избирательного процесса на 810 тыс. участков были задействованы около 6 млн сотрудников. Эксперты назвали голосование в Индонезии "самыми сложными выборами в мире".

Окончательные результаты выборов в самой многонаселенной мусульманской стране мира (263 млн человек) станут известны лишь в мае. Согласно прогнозам, 57-летний президент Джоко Видодо значительно опередил своего соперника-националиста - отставного генерала Прабово Субианто, набрав от 54 до 55 процентов голосов. В поддержку Субианто высказались около 44 процентов избирателей.