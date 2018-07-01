В ходе заседания были одобрены "незначительные отступления" к соглашению. Ранее совет по оборонным закупкам уже принимал положительное решение по С-400, однако в документ потребовалось внести некие уточнения. О каких конкретно изменениях идет речь, газета не уточняет.

"Дело о приобретении С-400 теперь пойдет в министерство финансов на утверждение и в руководимый премьер-министром Комитет по безопасности правительства Индии для окончательного одобрения. Главное политическое руководство страны должно будет решить вопрос, когда фактический контракт может быть подписан", - рассказал источник.

Напомним, в конце мая источники РБК в Минобороны рассказали, что Россия может поставить Индии либо пять полковых комплектов С-400 (это десять дивизионов), либо четыре полка и еще один полк смешанного состава с боекомплектом и запчастями.

Собеседник портала добавил, что 28 мая был подписан меморандум о намерениях, и стоимость всего контракта составит 6,2 миллиарда долларов. Еще один источник сообщил, что согласование сделки находится на финальной стадии.

При этом издание отмечало, что единственной проблемой для заключения сделки остается риск попадания Индии под американские санкции из-за федерального закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", принятого Вашингтоном в августе 2017 года. Согласно этому закону, против стран, проводящих крупные сделки с российскими оборонными предприятиями, могут быть введены санкции со стороны США.

Собеседник подчеркнул, что Индия в настоящее время пытается договориться с США о том, чтобы Вашингтон не вводил санкции в отношении Нью-Дели из-за сделки с Москвой.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила на этой неделе в интервью индийскому телевидению, что вопрос о поставках российских С-400 в Индию станет темой для обсуждения в ходе предстоящего первого раунда индийско-американского диалога с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Дата проведения переговоров будет определена в ближайшее время.