Эту тигрицу считают виновной в гибели 13 человек. Активисты вели кампанию за то, чтобы сохранить ей жизнь, но индийский Верховный суд решил не вмешиваться в ситуацию.
Как сообщили в службе лесного хозяйства Индии, в пятницу вечером вооруженный патруль выехал к деревне Борати после того, как местные жители сообщили, что заметили тигрицу.
Рейнджеры, обнаружившие животное, выстрелили в него дротиком с транквилизатором, после чего тигрица бросилась в сторону их автомобиля. Тогда один из патрульных застрелил ее из ружья с дистанции в 10 метров.
Видеокамеры, козы и Obsession от Calvin Klein
В августе тигрица и двое ее девятимесячных тигрят убили трех человек поблизости от города Пандхаркавада, что вызвало панику среди местных жителей.
Власти рекомендовали фермерам и пастухам покидать леса и поля до наступления темноты, передвигаться группами и не справлять нужду на открытом пространстве, что является для местных жителей обычным делом.
Чтобы поймать тигрицу, в округе установили более сотни видеокамер, а к деревьям в качестве приманки привязывали лошадей и коз. Было организовано круглосуточное патрулирование.
Obsession for Men
Власти даже пытались приманить тигрицу духами Obsession for Men от Calvin Klein, которые содержат вещество цибетон, обладающее мускусным запахом. В США проводились эксперименты, показавшие, что цибетон может привлекать ягуаров.
Это не первый случай использования парфюма в подобных целях. Как пишет газета Guardian, индийские власти использовали духи Obsession для поимки по меньшей мере еще двух тигров.
"В 2015 году в штате Тамилнад завелся тигр-людоед, и я заказал Obsession для его поимки, - рассказал газете руководитель местной ветеринарной службы доктор Прайяг. - Я также пробовал использовать тигриную мочу, но Obsession были эффективнее".
По его словам, духи Chanel No 5 тоже хорошо работают. "Но это дорого, поэтому я использовал CK Obsession", - пояснил доктор Прайяг.
Опасная тигрица
До нападения в Пандхаркаваде тигрицу Т-1 считали ответственной за гибель 10 человек за последние полтора года.
Исследования показали, что слюна в ранах семи жертв принадлежала самке тигра. У многих погибших были оторваны головы.
По словам корреспондента Би-би-си Сутика Бишваша, Т-1 нападала на людей, которые пасли скот в лесах. Жителям запрещено пасти скот на территории заповедника, и поэтому они часто выводят стада в леса, где много корма.
В Индии насчитывается более 2,2 тысячи тигров - около 60% мировой популяции этих животных.
В штате Махараштра поголовье составляет около 200 особей, но лишь треть из них живет на охраняемых территориях.
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