В Индии тигрица пришла в жилище и легла спать в постель

По данным зоологов, более 90 животных погибли в Казиранге из-за сильных наводнений.

Сотрудники общества охраны дикой природы Индии (WTI) приехали в дом и обеспечили тигрице безопасный выход. По специальному коридору ее направили в сторону джунглей.

В четверг ее видели возле скоростной трассы недалеко от Национального парка. Судя по всему, оживленное движение напугало тигрицу, и она направилась в сторону близлежащих деревень.

По словам возглавившего операцию по эвакуации тигрицы Ратина Бармана, она вошла в дом ранним утром пятницы, забралась на кровать и проспала там весь день.

"Очень важно, что ее никто не тревожил и она смогла как следует отдохнуть. В этих краях очень большой пиетет перед дикой природой", — сказал он Би-би-си.

Хозяин дома по имени Мотилаль и все его семейство немедленно покинули дом, увидев с порога, какой гость к ним заявился. Они укрылись в соседнем магазине.

Мотилаль сказал, что сохранит как реликвию простыню и подушку, на которых отдыхала тигрица.

Для эвакуации животного из дома сотрудники WTI перекрыли движение вокруг деревни, а чтобы разбудить животное, использовали хлопушки и фейерверки.

Тигрица покинула дом в половине шестого вечера по местному времени, пересекла трассу и направилась в сторону леса.

По словам Ратина Бармана, удостовериться, что тигрица вернулась в джунгли, не удалось. Возможно, она все еще гуляет где-то поблизости.

Национальный парк Казиранга находится под охраной ЮНЕСКО. В нем проживают 110 тигров, всем им удалось спастись во время наводнения.

Другим животным повезло меньше. Погибли 54 оленя, семь носорогов, шесть диких кабанов и один слон.

В Индии царит тропический мусонный климат. Сезон дождей приходится на июнь-сентябрь, их интенсивность зависит от региона. Восточные штаты страны Бихар и Ассам наиболее подвержены стихии.

В результате наводнений погибли более 100 человек, миллионы бежали с насиженных мест.

Сильно пострадали от наводнений также соседние Непал и Бангладеш.