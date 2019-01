Паломницы начали свой путь к храму, расположенному в лесу на высоте 914 метров над уровнем моря, в среду около полуночи. К 4 часам утра они поднялись наверх, помолились богу Айяппе, местом обитания которого считается Сабаримала, и покинули храм. Вскоре после этого священнослужители закрыли храм и устроили его ритуальное очищение, поскольку, по их мнению, женщины, у которых бывают менструации, оскверняют святилище.

Статьи по теме: Университет Ганы снес памятник Махатме Ганди. Ученые и студенты обвинили его в расизме

Here is the clear video of 2 women entering sannithanam #Sabarimala pic.twitter.com/B831GrxKfD— Gk7 (@DogQuera) January 2, 2019