Паломницы начали свой путь к храму, расположенному в лесу на высоте 914 метров над уровнем моря, в среду около полуночи. К 4 часам утра они поднялись наверх, помолились богу Айяппе, местом обитания которого считается Сабаримала, и покинули храм. Вскоре после этого священнослужители закрыли храм и устроили его ритуальное очищение, поскольку, по их мнению, женщины, у которых бывают менструации, оскверняют святилище.

"Вот видео, как две женщины входят в храм"

Решение Верховного суда, а теперь и посещение храма женщинами, вызвало в Индии не только религиозный, но и политический скандал. Пинарайи Виджаван, премьер-министр штата Керала, в котором расположен храм, а также член политбюро Компартии Индии и лидер Левого демократического фронта, заявил, что приказал полиции обеспечить защиту любой женщине, которая захочет попасть в храм.

В свою очередь, М.Т. Рамеш, руководитель местного отделения Индийской народной партии, в которую входит премьер-министр Индии Нарендра Моди, назвал это "потворством преступлению" и обвинил власти в "сговоре" с женщинами. Сам премьер Моди ранее фактически поддержал противников допуска женщин в Сабарималу, говоря, что не видит в этом дискриминации, поскольку Индии есть храмы, куда не пускают мужчин, — CNN подчеркивает, что он не сказал, какие именно. Федеральное руководство второй крупнейшей партии страны — Индийского национального конгресса — поддержало допуск женщин в храм, но ее местное отделение выступило против.

В среду в Керале прошли массовые акции традиционалистов, которые блокировали движение и входы в правительственные учреждения в знак протеста против допуска женщин в храм. Протестующие кидали бутылки с зажигательной смесью, правительство применило слезоточивый газ для разгона.

Сторонники (и сторонницы) запрета считают, что светская власть не должна вмешиваться в религиозные дела. Они запустили акцию "готова подождать"

Храм Сабаримала — один из крупнейших центров религиозного паломничества в мире. Ежегодно его посещают свыше 30 миллионов человек, но почти все они — жители штата Керала, и о культе бога Айяппы мало известно за его пределами.

По местной легенде, Айяппа — сын бога Шивы и бога Вишну, принявшего женское обличье, — победил чудовище Махиши, после чего оно обратилось в прекрасную девушку. Она предложила Айяппе жениться, но он отказался, сказав, что хочет вести жизнь отшельника в лесах. Девушка продолжала настаивать, и тогда Айяппа заявил, что возьмет ее в жены, но только тогда, когда к нему перестанут приходить верующие паломники. Считается, что на том месте, где сейчас стоит Сабаримала, Айяппа предавался молитвам, а влюбленная девушка якобы ждала его на одном из холмов неподалеку — там расположен храм в ее честь.

Сторонники обычая не пускать в храм половозрелых женщин исходят из того, что их появление в святилище может стать искушением для божества, которое выбрало целибат, а также для паломников-мужчин, которым предписан строгий пост в течение 41 дня, включающий в себя, среди прочего, полное сексуальное воздержание. Кроме того, сторонники запрета считают менструацию видом неконтролируемой сексуальной активности, а потому, с их точки зрения, женщины физиологически не способны к воздержанию, как того требуют правила паломничества.

Консервативные индийские философы считают, что отказ от посещения Сабарималы для женщин детородного возраста — такая же форма служения богу, как, например, пост. В индийском сегменте интернета запустили кампанию #readytowait ("готова подождать"), в которой участвуют женщины, поддерживающие запрет.

"Скромные пранамы (молитвы) к ступням лотоса Айяппы из Токио, Япония"

Наконец, по мнению сторонников запрета, светская власть не должна нарушать автономию религиозных учреждений и их право на саморегулирование. Бывший судья Верховного суда Кирьяк Йосеф, представляющий христианское меньшинство Индии, полагает, что допуск женщин в Сабарималу — слишком резкий шаг в сторону вестернизации Индии. "Что прогрессивно для вас, может не быть прогрессивным для меня, — настаивает юрист. — Если нечто произошло в Америке или Европе, это еще не значит, что это обязательно применимо или приемлемо для культуры нашей страны. Допустим, в католической церкви только мужчинам разрешено быть священниками. Наш суд счел бы, что это тоже нарушает гендерное равенство? Да это же смешно!"

Официально запрет ввели только в 1991 году. А с 2006-го женщины боролись за право его отменить

Противники запрета настаивают, что нет никаких достоверных данных о том, когда именно появился этот обычай, и неизвестно, имеет ли он под собой глубокие исторические корни. Некоторые сведения о том, что женщин не пускали в Сабарималу, относятся к XIX веку, но в то же время известны многочисленные случаи, когда этот запрет нарушался. Окончательно он был зафиксирован только в августе 1991 года по решению Верховного суда штата Керала, то есть в результате вмешательства светских властей, против которого сегодня ратуют сторонники запрета.

Тогда суд постановил, что запрет на посещение Сабарималы не нарушает принципы равенства, записанные в конституции Индии, поскольку касается не всех женщин, а только определенной возрастной группы. В запрете, посчитал суд, также нет ущемления и по социальному признаку, поскольку в храм надлежит не входить женщинам всех каст и любого происхождения.

В 2006 году шесть женщин из Индийской ассоциации молодых юристов подали иск по этому делу в Верховный суд страны. Дело длилось 12 лет, и в сентябре 2018 года суд поддержал иск, посчитав, что в ранее введенных ограничениях есть все признаки дискриминации.

Традиционалисты проводят массовые акции против отмены запрета. А чтобы ее поддержать, активистки выстроили "живую стену" длиной 620 километров

С начала октября верующие женщины, индийские феминистки а также журналистки предприняли несколько попыток проникнуть в Сабарималу, но всякий раз их останавливали протестующие или священнослужители. Сообщалось в том числе о многочисленных нападениях на женщин, пытающихся приблизиться к храму. Нескольким из них полиция отказывала в помощи.

Двух активисток остановили за 100 метров от входа под угрозой полного закрытия храма. Одну из них впоследствии арестовали за оскорбление чувств верующих — она выложила на своей странице в фейсбуке фотографию, на которой сидит в черной паломнической одежде "в неподобающей позе".

В декабре в храм удалось войти нескольким женщинам-трансгендерам. Они утверждали, что перед этим полиция требовала, чтобы они переоделись в мужскую одежду, но не пустила даже после этого — и внутрь им удалось попасть только два дня спустя.

С момента, когда Верховный суд разрешил женщинам молиться в Сабаримале, в Керале были арестованы около трех тысяч человек, в основном, традиционалистов. Большинство из них участвовали в различных массовых акциях. Десятки человек попали под "превентивный" арест во время традиционного паломничества в ноябре прошлого года за то, что ранее активно выступали за сохранение запрета.

13 декабря во время массовых выступлений против снятия запрета 49-летний мужчина совершил акт самосожжения. Индийская народная партия призвала к всеобщей акции неповиновения, хотя полиция утверждала, что у самоубийства не было религиозных и политических мотивов.

Сторонники гендерного равноправия устроили собственную акцию 1 января, выстроившись вдоль главных магистралей Кералы в "живую стену" длиной свыше 620 километров. По оценкам организаторов, в акции приняли участие больше пяти миллионов женщин (по другим данным, от трех до пяти миллионов). "Если бы они вытянули руки, то свалились бы в Аравийское море", — заявил один из членов местной Компартии. "Есть множество форм дискриминации, которые делаются во имя традиции, — рассказала CNN участница акции. — Этот случай важен для женщин и для демократии".

По данным опроса, устроенного в интернете крупнейшей англоязычной индийской газетой Business Standart, 47,4% считают допуск женщин в Сабарималу прогрессивным шагом, а 52,6% видят в нем разрушение традиций. 22 января Верховный суд рассмотрит встречный иск об отмене своего предыдущего решения.