В Индии похищена урна с прахом Махатмы Ганди

Ганди был убит в январе 1948 года, его останки были кремированы, а прах, вопреки индуистской традиции, разделён на несколько частей, одна из которых хранилась в мемориале в штате Мадхья-Прадеш. Кражу и вандализм обнаружил в 11 часов вечера смотритель мемориала, пришедший закрыть его ворота. Похитителей разыскивает полиция.
Ганди возглавлял ненасильственное сопротивление британской колониальной администрации, вдохновив своим примером по всему миру. Многие индийцы считают его отцом нации, при нём страна получила независимость в 1947 году.
В то же время политик критикуется радикальными индуистами за призыв к компромиссам с мусульманским населением страны, они возлагают на него ответственность за раздел британской индии на Индию и Пакистан.
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