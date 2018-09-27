Председатель суда Дипак Мисра назвал соответствующую статью Уголовного кодекса Индии архаичной и неконституционной. Он заявил, что измена может быть основанием для развода, но не уголовным преступлением.
Ранее за секс с замужней женщиной без согласия ее супруга в Индии грозило до пяти лет тюрьмы. Статья предусматривала наказание только для мужчины, рассматривая его как инициатора измены, даже если женщина вступила с ним в связь добровольно. При этом женщина не имела права привлечь к ответственности мужа в случае его измены.
"Укрзализныця" показала поезд "четырех столиц"
"Укрзализныця" в рамках презентации нового логотипа...
Порошенко: Украина является де-факто восточным флангом НАТО
Президент Украины Петр Порошенко во время посещения...
The Insider: Петров и Боширов получили британские визы благодаря влиянию спецслужб на визовый центр (6)
Издания The Insider и сайт Bellingcat продолжают расследование...
Отравление Скрипалей в Солсбери: Bellingcat обещает назвать напарника Чепиги (15)
Настоящее имя второго подозреваемого в отравлении в...
ФОТО, ВИДЕО: Пассажирский самолет упал в воду при посадке (1)
"Боинг-737" авиакомпании Air Niugini из Папуа-Новой Гвинеи...
TOP новостей
Что ждет больницы – пока неизвестно, но мнение жителей однозначное (4)
Минздрав Литвы планирует реформу больниц,...
Сейм Литвы призвал ПАСЕ не восстанавливать права России (44)
Парламент Литвы специальной резолюцией призвал...
Ушацкас: если в честной борьбе уступлю Шимоните – буду агитировать за нее (3)
Вигаудас Ушацкас оценивает свои шансы стать...
Самый большой парк ветряных электростанций в Литве: инвестиции больше 100 млн. евро
Парк ветряных электростанций находится недалеко от...
Исповедь работника магазина: условия труда здесь, как в лагере (57)
Тысячи жителей Литвы работают в торговых центрах,...