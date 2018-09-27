В Индии перестали считать преступлением секс с замужней женщиной

Верховный суд Индии отменил уголовную ответственность за секс с замужней женщиной без согласия ее мужа, сообщает BBC News.
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Председатель суда Дипак Мисра назвал соответствующую статью Уголовного кодекса Индии архаичной и неконституционной. Он заявил, что измена может быть основанием для развода, но не уголовным преступлением.

Ранее за секс с замужней женщиной без согласия ее супруга в Индии грозило до пяти лет тюрьмы. Статья предусматривала наказание только для мужчины, рассматривая его как инициатора измены, даже если женщина вступила с ним в связь добровольно. При этом женщина не имела права привлечь к ответственности мужа в случае его измены.

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