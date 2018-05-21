Анализы подтвердили Нипах у троих погибших, другие шесть образцов пока проверяют. Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде.
Вирус Нипах (NIV) возглавляет список из 10 самых опасных инфекционных заболеваний, вспышки которых Всемирная организация здравоохранения считает наиболее вероятными.
Министр здоровья штата Керала Раджеев Седанандан рассказал Би-би-си, что медсестра, которая ухаживала за пациентами, тоже умерла. "Мы отправили образцы крови и жидкостей предполагаемых жертв вируса в Национальный институт вирусологии в Пуне. Пока у нас есть подтверждение, что Нипах вызвал три смерти, — объяснил он. — Мы пытаемся не позволить болезни распространиться, так как ее лечение сведено лишь к поддерживающей терапии".
Природные переносчики вируса — летучие лисицы, близкие родственники летучих мышей, которые питаются фруктами. Чиновники сообщали, что в домах погибших от инфекции находили манго, надкусанные летучими лисицами.
Нипах — недавно обнаруженная инфекция, которая передается человеку от животных. Переносчики вируса — крылановые. Это млекопитающие, которых называют летучими лисицами.
Впервые инфекция была зарегистрирована в 1999 году, тогда заразились фермеры в Малайзии и Сингапуре, разводившие свиней. Тогда сообщалось о 300 заболевших, больше 100 человек погибли. Чтобы остановить эпидемию, пришлось усыпить больше миллиона свиней. Это сильно ударило по экономике Малайзии.
Чтобы избежать болезни, достаточно было не контактировать с больными свиньями и крылановыми, а также не пить сырой пальмовый сок. Симптомы болезни — жар, головная боль, сонливость, проблемы с дыхательными путями, дезориентация. Через сутки или двое больной впадает в кому.
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