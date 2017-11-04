По информации Desiblitz, трагический инцидент произошел еще 23 октября, однако широкой общественности о нем стало известно только сейчас. Местный 42-летний житель Идду Миан и его жена Африина Хатун ехали на поезде компании Kamakhya-Katra Express с пятью детьми.
Когда железнодорожный состав проезжал город Ситапур в центральной части штата, Миан по очереди сбросил с поезда четырех дочерей. В это время его супруга и младшая дочка спали. В результате произошедшего одна из выброшенных девочек скончалась.
В минувшую среду, 1 ноября, на допросе жена Миана рассказала подробности произошедшего. По ее словам, когда она проснулась и спросила мужа, где дети, он ответил: "Я сбросил их. Кто будет кормить пять девочек и организовывать их свадьбы?"
После этого Миан пригрозил расправиться и с женой, и с оставшейся в поезде дочкой, если супруга выдаст его кондукторам или начальнику состава. Когда семья приехала в пункт назначения, мужчина скрылся в неизвестном направлении. "Я заплатила тяжелую цену за то, что родила девочек", - добавила женщина.
Она также подчеркнула, что Миан никогда не брал на себя ответственность как глава семейства и многодетный отец. "За 13 лет нашего брака он никогда не заботился о нас и никогда не давал денег. Однако в этот раз он был непреклонен и заставил нас поехать с ним. Моя мама не хотела, чтоб мы ехали, но я не послушала.
В настоящее время Миан находится в бегах. Сотрудникам правоохранительных органов удалось отследить его местоположение по мобильному телефону, но эта информация пока им никак не помогла.
Экс-советник Трампа признал встречи с руководством России
Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа по...
"План Маршалла" для Украины представят в Литве 6 ноября (6)
Литва представит послам стран-инвесторов план...
Бывший телохранитель Трампа поведает Конгрессу США о поездке миллиардера в Москву (12)
Бывший телохранитель и советник президента США Кит...
В Индии отец выкинул из поезда четырех дочерей: он не мог их прокормить и скопить приданое (1)
В штате Уттар-Прадеш, расположенном на севере Индии,...
Суд Испании выдал ордер на арест каталонского лидера Карлеса Пучдемона (9)
Национальная судебная коллегия Испании постановила...
TOP новостей
Полученный красный конверт научил защищать свои права (13)
Несколько месяцев назад вильнюсец Эдвинас Регялскис...
В сентябре из всех стран ЕС уровень безработицы увеличился только в Литве (7)
За год уровень безработицы снизился во всех странах...
После субботнего оползня был закрыт доступ на гору Гедиминаса (55)
4 ноября, утром, читатели портала DELFI заметили на горе...
Водителей ждут испытания: проводят тестирования самого загруженного в Литве моста (5)
Мост А.Мишкиниса (Клебонишкский мост) на магистрали A1 у...