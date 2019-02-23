В Индии около 200 человек госпитализированы из-за отравления алкоголем

Не менее 93 человек скончались из-за отравления алкоголем кустарного производства в штате Ассам на востоке Индии. Еще около 200 человек были госпитализированы, многие из них находятся в критическом состоянии, сообщил в субботу, 23 февраля, министр здравоохранения и благосостояния семьи Джагат Пракаш Надда.
В числе пострадавших - преимущественно рабочие чайных плантаций в округах Джорхат и Голагхат. По предварительным данным следствия, в алкоголе содержался метанол. Этот токсичный метиловый спирт, попав в организм, поражает зрительный нерв и сетчатку глаза.
Полиция уже задержала 11 человек, подозреваемых в незаконном изготовлении и продаже спиртных напитков.
По данным властей Индии, в результате алкогольного отравления в стране гибнет в среднем около 1000 человек в год.
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