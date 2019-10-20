Издание отмечает, что 55-летний скотовод в Индии пропал без вести, когда пас своих коз. Семья обнаружила его без сознания на земле и, думая, что мужчина скончался, устроила ему похороны.

Когда тело собирались опустить в могилу, кто-то из присутствующих заметил, что мужчина покачал головой. Это, разумеется, потрясло присутствующих.

«Покойника» доставили в больницу, где врачи обнаружили у него сильную лихорадку, из-за которой он потерял сознание и казался безжизненным.