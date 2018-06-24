Жертвы преступления работают в индийской некоммерческой организации. Они проводили уличную акцию в форме спектакля о работорговле в отдаленном округе Кхунти.
"После представления, они направились к школе при местной [католической] миссии. Примерно в это же время к школе подъехали вооруженные люди. Они похитили пятерых девушек из команды, увезли их в джунгли и там изнасиловали", — сказал высокопоставленный полицейский чиновник в беседе с корреспондентом Би-би-си на Хинди.
"Над делом работают три полицейских наряда, они проводят допросы", — добавил он. Девушки уже находятся под защитой полиции и дожидаются результатов медэкспертизы, рассказал другой полицейский чиновник.
По версии следствия, преступники могли быть сторонниками местной группировки, агрессивной к "чужакам" в регионе. Эта группировка, пользующаяся поддержкой у племен, живущих в округе Кхунти, даже развесила знаки с предупреждениями для приезжих.
Кхунти — один из районов Индии, где процветает торговля людьми, писала в 2015 году газета Hindustan Times. Согласно расследованию журналистов, в этом и еще в четырех регионах штата Джаркханд похищают людей — в основном девочек — которых продают торговцам людьми. Девочек чаще всего отправляют в качестве домработниц в богатые дома Дели и других крупных городов.
По оценке индийской полиции, с 2005 по 2015 год в этих пяти округах были похищены около четырех тысяч детей. В мае в штате Джаркханд произошло три случая изнасилования девочек-подростков, которых после преступления попытались сжечь заживо. Около 28% населения штата Джаркханд составляют племена.
Правительству Индии в последние годы пришлось ужесточить законодательство о сексуальном насилии на фоне массовых протестов местных жителей после нескольких громких нападений.
Самым известным из них стало групповое изнасилование студентки в рейсовом автобусе, которое произошло в Дели в 2012 году. В результате нападения девушка погибла.
Несмотря на жесткие меры, которые были приняты в связи с трагедией, уровень насилия и дискриминации в отношении женщин в глубоко патриархальном обществе Индии остается высоким.
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