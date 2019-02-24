"Число жертв и пострадавших растет с каждой минутой", - цитирует главу ведомства индийский телеканал News18 . Министр добавил, что только за последние сутки скончались около 50 человек. Ранее сообщалось о 114 скончавшихся.
Отравление произошло в двух округах штата - Голахат и Джорхат. Сообщения о жертвах стали поступать из штата Ассам с вечера четверга. Большинство погибших - работники знаменитых ассамских чайных плантаций, на которых выращивают популярные во всем мире сорта чая.
Власти предполагают, что все погибшие и пострадавшие употребляли самодельный алкоголь, который "гонят" из неочищенного пальмового сахара с добавлением спирта, в составе спиртного был метанол и другие вредные химические примеси.
Случаи отравления "паленым" алкоголем в Индии - не редкость. Беднейшие слои населения не могут себе позволить приобретать лицензионное спиртное в государственных магазинах. В стране действует черный рынок дешевых самодельных алкогольных напитков, в которых используют дешевый спирт кустарного производства и нередко добавляют различные химические вещества для усиления вкуса.
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