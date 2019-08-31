В Индии 1,9 млн человек могут стать лицами без гражданства

Свыше 1,9 млн человек в штате Ассам на востоке Индии были исключены из Национального регистра граждан, обновленного в субботу, 31 августа. Всем им может грозить депортация, если им не удастся подтвердить свое гражданство.
Как отмечают наблюдатели, пострадать от решения властей могут прежде всего иммигранты-мусульмане из соседнего государства Бангладеш. Нацрегистр, в котором значатся около 31,1 млн человек, было обновлен впервые с 1951 года. При этом в перечень попали лишь те, кто смог доказать, что они или члены их семей проживали в Индии еще до момента получения Бангладеш независимости в 1971 году.
Политика индуистского национализма
Затронуты оказались в первую очередь говорящие на бенгали мусульмане. По словам критиков властей, речь может идти о намеренной кампании правящей "Бхаратия джаната парти", которую зачастую характеризуют как партию индуистского национализма. Политика премьер-министра Индии Нарендры Дамодардаса Моди заключается в намеренном укреплении позиций индуистов в стране.
При этом наблюдатели опасаются, что в случае высылки Бангладеш откажется принять у себя депортированных, и они превратятся в лиц без гражданства.
В проект обновленного Нацрегистра, который был обнародован в июле, не вошли около 4 млн человек. При этом в итоговую версию в результате не попали почти 2 млн, многие из которых не подали апелляцию на решение властей.
При этом правительство штата утверждает, что те, кого не оказалось в списке, не могут быть признаны гражданами другой страны, пока не будут задействованы все возможные юридические механизмы.
Параллели с рохинджа
В 2017 году сходная ситуация сложилась вокруг тысяч мусульман-рохинджа, которые бежали в Бангладеш после обострения конфликта между представителями этой мусульманской народности и вооруженными силами Мьянмы.
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