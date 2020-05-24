В окружном суде Иерусалима в воскресенье, 24 мая, начался громкий процесс по делу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

В зал заседаний Нетаньяху пришел в защитной маске в сопровождении телохранителей. Тем временем сотни людей вышли на улицы Иерусалима, чтобы принять участие в протестах против политика и акциях в его поддержку.

На скамье подсудимых глава правительства Израиля оказался из-за обвинений в мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве. Сам политик заявил в суде, что полиция и прокуратура "сфабриковали" эти обвинения против него. При этом он потребовал вести прямую трансляцию судебного заседания.

Дело Нетаньяху рассматривают три судьи окружного суда Иерусалима. Председательствующая судья Ривка Фельдман-Фридман уже имеет опыт громких антикоррупционных разбирательств. В 2015 году она входила в судейскую комиссию, которая вынесла приговор в отношении одного из предшественников Нетаньяху на посту главы правительства Израиля - Эхуда Ольмерта.

Ожидается, что в ходе процесса по делу Биньямина Нетаньяху будут допрошены около 300 свидетелей.

В чем обвиняется Биньямин Нетаньяху

Обвинения в мошенничестве, коррупции и растрате были выдвинуты против премьера Израиля в ноябре 2019 года. Кроме прочего, политик подозревается в том, что он предоставил телекоммуникационному концерну Bezeq юридические льготы, когда занимал пост министра связи. В ответ СМИ, принадлежащее концерну, должно было освещать деятельность Нетаньяху в положительном ключе.

Кроме того, обвинение утверждает, что Биньямин Нетаньяху и его семья в период с 2007 по 2016 годы принимали от американского продюсера Арнона Милчена и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера подарки, включая ювелирные украшения, на общую сумму в один миллион шекелей (в пересчете - 258 тысяч евро).

По обвинениям во взяточничестве Нетаньяху грозят до 10 лет тюрьмы. Максимальное наказание по статьям о мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями составляет три года тюремного заключения. Сам Нетаньяху неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, называя их "охотой на ведьм".

17 мая Нетаньяху принес присягу в качестве премьер-министра Израиля. Этот пост он занимает уже в пятый раз. В случае, если судьи признают его виновным, политику придется уйти в отставку.