Церковные иерархи в Иерусалиме в воскресенье, 25 февраля, в знак протеста закрыли на неопределенный срок Храм Гроба Господня (Храм Воскресения Христова), который является главной святыней христианства и местом паломничества туристов со всего мира. В необычно жестко сформулированном письме иерархи греко-католической и армянской церквей пояснили, что пошли на этот шаг в знак протеста против "систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле".
Они отметили, что возмущение христиан вызывает, в частности законопроект, позволяющий израильскому государству конфисковать принадлежащие церкви земельные участки. Этот законопроект в воскресенье будет обсуждаться на заседании министерского комитета, после чего его направят на утверждение в кнессет. В случае положительного исхода голосования в парламенте, документ обретет силу закона.
"Расистский закон"
В письме церковных иерархов проект закона назван "дискриминационным и расистским". Израиль "попирает ногами сохраняющиеся уже многие десятилетия чувствительные отношения между христианской общиной и властями", - подчеркивается в послании.
Церковь также протестует против введения муниципальных пошлин, которые, по ее мнению, нарушают статус-кво. Создается впечатление, что эти действия имеют целью "ослабить христианское присутствие в Иерусалиме", указывают авторы письма.
Городская администрация Иерусалима в свое оправдание заявляет, что пошлины введены не в отношении храмов, а в отношении таких находящихся в церковной собственности объектов, как гостиницы и залы для приемов. МИД Израиля пока не прокомментировал обвинения церковных иерархов Иерусалима.
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В Иерусалиме на неопределенный срок закрыт Храм Гроба Господня
Церковные иерархи протестуют против "систематической...
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