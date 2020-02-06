Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Газета Jerusalem Post сообщает, что автомобиль, на котором он совершил наезд, нашли брошенным на дороге в палестинский город Бейт-Джала, недалеко от Вифлеема.

Все пострадавшие были новобранцами, призванными в армию в ноябре 2019 года. Они совершали прогулку по Иерусалиму после присяги около Стены Плача. Военный корреспондент "Кан Бет" отмечает, что никто из новобранцев не успел выстрелить по автомобилю. Сообщается, что неизвестный террорист увидел военнослужащих и специально свернул, чтобы на них наехать.

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что "молится о выздоровлении раненых солдат". "Я уверен, что силы, преследующие преступника, скоро найдут его и он предстанет перед судом. Мы не позволим подлому терроризму поднять голову и будем бороться с ним без компромиссов", - заключил он в Twitter.