В Идлибе вступило в силу соглашение о прекращении огня

Российские военные заявили, что прекращение огня распространяется на так называемую зону деэскалации в Идлибе и в среду привело к значительному снижению уровня насилия.

При этом они не уточнили, как долго будет продолжаться перемирие. Идлиб является последним крупным оплотом повстанцев.