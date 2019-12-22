В Хорватии проходят президентские выборы

В Хорватии утром в воскресенье, 22 декабря, начались президентские выборы. Голосование проходит незадолго до того, как эта страна в порядке ротации на полгода возглавит Совет Евросоюза. В выборах могут принять участие около 3,8 миллиона человек. Президент в Хорватии наделен в основном представительскими полномочиями. Однако нынешнее голосование считается проверкой перед парламентскими выборами, намеченными на осень 2020 года.
Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выдвигается на второй срок. Ее главные конкуренты - музыкант и бизнесмен Мирослав Шкоро, который выступает как независимый кандидат, а также бывший премьер-министр Зоран Миланович, представляющий социал-демократов. Миланович возглавлял правительство Хорватии с декабря 2011 по январь 2016 годов. Всего же на пост президента страны претендуют 11 политиков.
Первые результаты ожидаются около 21 часа. Не исключено, что для выявления победителя голосования потребуется второй тур, который пройдет 5 января.
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